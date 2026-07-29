Με μεγάλη συμμετοχή οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Τεμπών 

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου 2026 οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συλλόγων και των δημοτικών κοινοτήτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Τεμπών, επιβεβαιώνοντας τη ζωντάνια του πολιτισμού, της παράδοσης και της συλλογικής δημιουργίας σε κάθε γωνιά του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης επισκέφθηκε αρχικά τη Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων, όπου φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής του Philippe de La ferriere με τίτλο «Περιηγήσεις», που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Πινακοθήκης Γόννων. Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους διοργανωτές για τη σημαντική αυτή πολιτιστική πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει, μέσα από την τέχνη, τις φυσικές ομορφιές και την ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου.

Στη συνέχεια παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεσαγγάλων, όπου συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες και μέλη του Συλλόγου, συγχαίροντας όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση. Τον συνόδευσε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Νικολάου.

Επόμενος σταθμός ήταν το καθιερωμένο Αντάμωμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψελοχωρίου, το οποίο συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Τον Δήμαρχο συνόδευσαν οι Αντιδήμαρχοι Ζήσης Γκανάτσιος και Χρήστος Κρικώνης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Γκατζόγιας και Μιχάλης Λίταινας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Όσσας Κώστας Αποστόλου, καθώς και οι σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων Κρανιάς και Πουρναρίου Αποστόλης Μπουρουζίκας και Ιωάννης Μακρής.

Η παρουσία του Δημάρχου ολοκληρώθηκε στη Σπηλιά, όπου η Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών, διοργάνωσε στην κεντρική πλατεία μουσική βραδιά με αφορμή την εορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Τον Δήμαρχο συνόδευσαν η σύζυγός του Ευαγγελία, ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Γκατζόγιας και φίλοι. Η πλατεία του χωριού γέμισε από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι διασκέδασαν και χόρεψαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τη λαϊκή ορχήστρα του Σπύρου Μητρούλα και τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Δημήτρη Μιχαλέ.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι αποτελούν τη ζωντανή ψυχή των τοπικών μας κοινωνιών. Με την προσφορά και τον εθελοντισμό τους διατηρούν ζωντανή την παράδοση, ενισχύουν τη συνοχή των κοινοτήτων μας και μεταφέρουν στις νεότερες γενιές τις αξίες και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Θέλω να συγχαρώ όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές και τους διοργανωτές για το σπουδαίο έργο που επιτελούν, καθώς και να ευχαριστήσω τους δημότες και τους επισκέπτες που στηρίζουν με την παρουσία τους κάθε πολιτιστική δράση. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον πολιτισμό, διαφυλάσσει την παράδοσή μας και αναδεικνύει τον Δήμο Τεμπών ως έναν τόπο δημιουργίας, εξωστρέφειας και ζωντανών τοπικών κοινωνιών.»Με μεγάλη συμμετοχή οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Τεμπών