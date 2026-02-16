Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Ελασσόνας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκινητική συμμετοχή των πολιτών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, η προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία στον Δήμο Ελασσόνας.

Η δράση έλαβε χώρα στο φουαγιέ της Αίθουσας Θεάτρου «Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης της τοπικής κοινωνίας.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, υπό την καθοδήγηση της Αντιδημάρχου κ. Ευφροσύνης Καρκαβανίδου-Σκρέτα, σε άριστη συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ), οργάνωσε μια υποδειγματική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση των εθνικών αποθεμάτων αίματος.

Την επιστημονική εποπτεία και τον συντονισμό της δράσης είχαν τα διακεκριμένα στελέχη του ΠΓΝΛ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Η κ. Κώτση Παρασκευή, Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας-Αιματολογικού ΠΓΝΛ και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας – Ιατρικής των Μεταγγίσεων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κ. Γεωργιάδη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κ. Κιουτσούκουστα Νανά, Εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια Αιμοδοσίας MSc και Συντονίστρια εξορμήσεων αιμοδοτικών συλλόγων & εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΠΓΝΛ.

Πολύτιμη ήταν επίσης η συνδρομή του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ελασσόνας, οι εθελοντές του οποίου στήριξαν τη διαδικασία με συνέπεια.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα, δήλωσε σχετικά: «Η αιμοδοσία δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, αλλά η ύψιστη εκδήλωση αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Ευχαριστούμε θερμά το επιστημονικό προσωπικό του ΠΓΝΛ για την άψογη συνεργασία, τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και, πάνω από όλα, τους παλαιούς και νέους αιμοδότες που προσέφεραν το πολυτιμότερο δώρο ζωής, ενισχύοντας την ελπίδα για όσους έχουν ανάγκη».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Αποστόλου Βαγγέλης, ο Αιδεσιμότατος πατήρ Γεώργιος Σαπουνάς, καθώς και o Αντιπύραρχος του Πυροσβεστικού Σώματος Ελασσόνας κ. Ιωάννης Πάσχος.