Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο 11ος Ποδηλατικός Γύρος Αμπελώνα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ο 11ος Ποδηλατικός Γύρος Αμπελώνα, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την υποστήριξη του Δήμου Τυρνάβου.

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, αποτελεί πλέον θεσμό για τον Αμπελώνα και είχε ως βασικούς στόχους την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, αλλά και την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου ως φιλικού προς το περιβάλλον μέσου μετακίνησης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, συγχαίροντας τον Σύλλογο «Η ΕΛΠΙΔΑ» για τη διαχρονική και ανιδιοτελή προσφορά του στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, τόνισε τη σημασία του μαζικού αθλητισμού, της εθελοντικής προσφοράς και της συμμετοχής της νεολαίας σε συλλογικές δράσεις, επισημαίνοντας πως ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα και δύναμη ζωής, υγείας και δημιουργίας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της Δημοτικής Αρχής σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη συλλογικότητα, τη νεανική συμμετοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη.



Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Πινακάς, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διαμάντω Μπάσμπα, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Νταλαγιάννης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμπελώνα Τάκης Θεοχαρίδης, δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων.

Οι ποδηλάτες, μαθητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες κάθε ηλικίας, κινήθηκαν ομαδικά στους δρόμους του Αμπελώνα, μεταφέροντας μηνύματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής μέσα από την αιμοδοσία.

Ο Δήμος Τυρνάβου συγχαίρει θερμά τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ», όλους τους συνδιοργανωτές, τους εθελοντές, τα σχολεία, τους συμμετέχοντες και όσους συνέβαλαν στην άρτια και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η οποία για ακόμη μία χρονιά γέμισε τον Αμπελώνα με εικόνες χαράς, συμμετοχής και αισιοδοξίας.