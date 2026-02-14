Με παιδικό κέφι συνεχίζεται το «Ελασσονίτικο Καρναβάλι 2026»

Με μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά συνεχίζονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ελασσόνας. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίουστις 11:30 το πρωί, η Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας θα φιλοξενήσει την εκδήλωση «Ήρωες εν δράσει ξανά», στο πλαίσιο του «Ελασσονίτικου Καρναβαλιού 2026».

Η πλατεία αναμένεται να γεμίσει χρώματα, μουσική και χαμόγελα, καθώς μικροί καρναβαλιστές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα οργανωμένο αποκριάτικο πάρτι με διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις. Πέντε επαγγελματίες ψυχαγωγοί θα συντονίσουν το πρόγραμμα, ενώ μασκότ από τον κόσμο των παραμυθιών και των κινουμένων σχεδίων θα δώσουν ξεχωριστό τόνο στη γιορτή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σόου μάγου, face painting, ζωγραφική και δημιουργική απασχόληση, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί την πρώτη μεγάλη παιδική εκδήλωση του φετινού καρναβαλικού προγράμματος και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου για την ενίσχυση της συμμετοχής και της ζωντάνιας στην τοπική κοινωνία κατά την περίοδο της Αποκριάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimoselassonas.gr