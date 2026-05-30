Με πολλές δράσεις το 3ο Φεστιβάλ Κάτω Ολύμπου

Το 3ο Φεστιβάλ Κάτω Ολύμπου είναι έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του για μια ακόμα χρονιά, 18 με 25 Ιουλίου 2026. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών.

Το φεστιβάλ ταξιδεύει στα χωριά του Κάτω Ολύμπου, Ραψάνη, Κρανιά, Πυργετός, Αιγάνη, Κουλούρα, Παράλια Δήμου Τεμπών με καθημερινές δράσεις, εργαστήρια και δρώμενα, τοπικές γεύσεις και παραδοσιακό γλέντι.

Η έναρξη Σάββατο 18 Ιουλίου με την Γιορτή Πίτας στον Πυργετό και την μπάντα Σουρλουλού. Μεγάλη συναυλία λήξης το Σάββατο 25 Ιουλίου με την Ματούλα Ζαμάνη, Γκιντίκι και Αλέξανδρο Κτιστάκη στο χώρο του Σκοπευτηρίου Ωρίων στο Πυργετό.

Συμμέτεχουν όλοι οι σύλλογοι της περιοχής Κάτω Ολύμπου.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Τεμπών -Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Τουρισμού.