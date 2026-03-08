“Με σεβασμό, ευγνωμοσύνη, αγάπη και θαυμασμό”: Το μήνυμα του δημάρχου Λαρισαίων για την Ημέρα της Γυναίκας

Σε μήνυμά του, για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, αναφέρει ότι:

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι για μένα μια τυπική επέτειος.

Είναι μια βαθιά προσωπική υπενθύμιση για τη σημασία, τη δύναμη και τη συνεισφορά, που γνώρισα μέσα από τις γυναίκες που σημάδεψαν και σημαδεύουν τη ζωή μου:

Τη μητέρα μου, που με μεγάλωσε με αγάπη, αντοχή και αξίες. Που μου έμαθε τι σημαίνει να αγωνίζεσαι σιωπηλά, με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Τη σύζυγό μου, που στέκεται δίπλα μου σε κάθε στιγμή της ζωής. Στις ευθύνες, στις δυσκολίες, αλλά και στις μικρές και μεγάλες χαρές. Ο συνοδοιπόρος μου σε όλα.

Και την κόρη μου, που κάθε μέρα μου θυμίζει γιατί πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο. Για να μεγαλώσει σε μια κοινωνία που θα σέβεται πραγματικά τη γυναίκα, που θα δίνει ίσες ευκαιρίες, που θα αναγνωρίζει τη δύναμη και την αξία της.

Οφείλουμε πολλά σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται, δημιουργούν, στηρίζουν οικογένειες, εργάζονται, ονειρεύονται και αλλάζουν τον κόσμο γύρω μας.

Σήμερα τιμούμε τις γυναίκες.

Αυτή η ημέρα είναι ημέρα τιμής αλλά και υπενθύμισης ότι οφείλουμε καθημερινά να αγωνιζόμαστε για την ισότητα, τον σεβασμό και τις ευκαιρίες που αξίζουν σε κάθε γυναίκα.

Χρόνια τους πολλά…

Με σεβασμό, ευγνωμοσύνη, αγάπη και θαυμασμό.