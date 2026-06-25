Με συναυλία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις «Ημέρες Περιβάλλοντος 7» στην Ελασσόνα

Με μια εντυπωσιακή συναυλία των «ΚΟΥΠΕΣ The Band» ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 19 Ιουνίου οι τριήμερες εκδηλώσεις του Δήμου Ελασσόνας «Ημέρες Περιβάλλοντος 7», στην πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού.

Πλήθος δημοτών και επισκεπτών κατέκλυσε τον χώρο της εκδήλωσης και απόλαυσε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και κέφι. Το δημοφιλές ελληνόφωνο ροκ συγκρότημα από την Καστοριά παρουσίασε ένα δυναμικό πρόγραμμα, συνδυάζοντας σύγχρονους ροκ ήχους με στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η εξαμελής μπάντα, γνωστή για τον ιδιαίτερο μουσικό της χαρακτήρα και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα, χάρισε μια εκρηκτική συναυλία που αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε των φετινών εκδηλώσεων, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας κ. Παρασκευή Γκουγκούλη, ο Αντιδήμαρχος Άρδευσης κ. Ευάγγελος Γκουτζαμάνης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Αστέριος Δημούλας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αγροτικής Οδοποιίας Νοτίου Τομέα κ. Δημήτριος Τσιάτσικας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Αθανάσιος Γεροφωκάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Πασχόπουλος, καθώς και η Πρόεδρος και το μέλος της Κοινότητας Ελασσόνας κ.κ. Καλλιόπη Φώλλα και Βασίλης Μανώλης.

Οι «Ημέρες Περιβάλλοντος 7» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, προσφέροντας στους δημότες και τους επισκέπτες δράσεις με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ο Δήμος Ελασσόνας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.