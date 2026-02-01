Με την Ανδρομάχη η μεγάλη αποκριάτικη γιορτή του Τυρνάβου

Το αποκορύφωμα του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού έρχεται την Κυριακή της Αποκριάς και δεν τελειώνει με τη Μεγάλη Παρέλαση!

Ο Δήμος Τυρνάβου προσκαλεί όλους στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου αμέσως μετά την παρέλαση θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Ανδρομάχη.

Με τις γνωστές επιτυχίες της και τον ανεβαστικό της ρυθμό, η Ανδρομάχη δίνει τον τόνο στο πιο δυνατό αποκριάτικο πάρτι της χρονιάς. Μουσική, χορός και καρναβαλική διάθεση μέχρι αργά, σε μια βραδιά που ενώνει ντόπιους και επισκέπτες σε μια μεγάλη γιορτή.

Ο Τύρναβος γιορτάζει, γελάει και διασκεδάζει – και η Κυριακή της Αποκριάς κλείνει με τον καλύτερο τρόπο.