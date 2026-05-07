Με την ταινία “Αξιαγάπητη” συνεχίζονται οι προβολές στον χειμερινό κινηματογράφο

Μία διεισδυτική ματιά στις προκλήσεις του γάμου, επιχειρεί να ρίξει η ταινία με τον τίτλο “Αξιαγάπητη”, με την οποία κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο η Lilja Ingolfsdottir και με την οποία συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η Μαρία, χωρισμένη με δύο μικρά παιδιά, ξεκινάει μια παθιασμένη σχέση με τον αντισυμβατικό Σίγκμουντ. Λίγα χρόνια αργότερα και μητέρα τεσσάρων παιδιών πλέον, πρέπει να αναμετρηθεί με τις επιλογές της όταν και αυτός ο γάμος οδηγείται σε αδιέξοδο.

Σκηνοθεσία: Λίλια Ινγκολφσντοτίρ

Πρωταγωνιστούν: Όντγκεϊρ Τούνε, Μάγια Τόθαμερ-Χρούζα, Χέλγκα Γκούραν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

*Κατάλληλη για νέους άνω των 12 ετών.