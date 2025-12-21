Με την υπουργό Παιδείας για θέματα εκπαίδευσης ο Γιώργος Μανώλης

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην Αθήνα, μεταξύ του Δημάρχου Τεμπών κ. Γιώργου Μανώλη και της Υπουργού κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και οι δυνατότητες ένταξης σχολικών μονάδων του Δήμου Τεμπών στο εν λόγω πρόγραμμα. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα σχολεία, όπως διαδραστικοί πίνακες και λοιπά ψηφιακά μέσα, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της σχολικής παραβατικότητας, με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσα από τη στενή συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή βούληση για τη συνέχιση της συνεργασίας και την άμεση προώθηση των απαραίτητων ενεργειών προς όφελος της σχολικής κοινότητας του δήμου Τεμπών.

Η Υπουργός Παιδείας, κα Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η ενίσχυση των σχολικών υποδομών μέσω του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, η προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, όπως διαδραστικοί πίνακες και ψηφιακά μέσα, καθώς και οι στοχευμένες πολιτικές για την πρόληψη της σχολικής παραβατικότητας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Η συνεργασία με τους Δήμους είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης τόνισε:

«Η σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, η ενίσχυση των σχολείων με σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, αλλά και η αντιμετώπιση της σχολικής παραβατικότητας, αποτελούν ζητήματα ύψιστης σημασίας για τον Δήμο Τεμπών. Ευχαριστώ την Υπουργό κα Ζαχαράκη για τη συνεργασία και τη διάθεση στήριξης στις προσπάθειές μας.»