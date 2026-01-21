Με τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η Ρένα Καραλαριώτου

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στη Λάρισα, μεταξύ της κας Ρένας Καραλαριώτου και της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κας Μαριάννας Νικολαΐδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με έμφαση στη διοικητική αποτελεσματικότητα, τον συντονισμό των υπηρεσιών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Οι δύο Γενικές Γραμματείς υπογράμμισαν τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας και της συνεχούς επικοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για συνέχιση της συνεργασίας σε θεσμικό επίπεδο.