Με τη διοίκηση του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Ν. Λάρισας συναντήθηκε ο Θανάσης Μαμάκος

Η ενδυνάμωση των συνεργειών, μεταξύ Δήμου και επαγγελματικών φορέων του Τουρισμού, καθώς και η ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου, με τη διοίκηση του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Ν. Λάρισας, πριν από μερικές ημέρες, στο Δημαρχείο.

Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η ενεργοποίηση του νέου φορέα, που έχει σαν στόχο, μεταξύ άλλων, την υποδοχή και λειτουργία, υπό ενιαία “ομπρέλα”, φορέων και επαγγελματιών του Τουρισμού της Λάρισας (tour operators, τουριστικών/ταξιδιωτικών πρακτορείων, τουριστικών λεωφορείων), για τη διεκδίκηση, σε θεσμικό επίπεδο, επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στον κλάδο, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τη διεύρυνση των συνεργασιών με φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η Δημοτική Αρχή, με οργανωμένο σχεδιασμό, “επενδύει” σε ισχυρά αφηγήματα για την πόλη. Στόχος είναι μια Λάρισα εξωστρεφής, που προσελκύει επισκέπτες όχι περιστασιακά, αλλά συστηματικά, όλο τον χρόνο. Η Λάρισα μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο εμπειριών και όχι απλώς ως ενδιάμεσος σταθμός, μέσα από τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων, τη στοχευμένη προβολή και τη σύνδεση με εμβληματικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων Ν. Λάρισας ανάγεται σε κομβικό άξονα δράσεων και πρωτοβουλιών, που έχουν άμεσο θετικό αποτέλεσμα για την πόλη», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή τη συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, έχει προχωρήσει όλες τις διαδικασίες για τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΟΛΟΝ» ως πιστοποιημένου DMMO, θέτοντας σε εφαρμογή συγκροτημένο σχέδιο για τη διαχείριση του προορισμού “Λάρισα”, σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά του Συνδέσμου, ο Πρόεδρος, κ. Θέμης Τριανταφυλλόπουλος, επισημαίνει τα εξής: «Η Λάρισα, αλλά και συνολικά ο ευρύτερος νομός, αξίζουν επιτέλους να κατακτήσουν τη θέση που τους αρμόζει στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Πρόκειται για έναν σύγχρονο και αυθεντικό προορισμό, με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, ο οποίος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ώστε να προσελκύσει επισκέπτες και επενδύσεις.

Η συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαρισαίων ανέδειξε τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης και ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες τόσο για την τουριστική ανάπτυξη όσο και για νέες επιχειρηματικές συνέργειες.

Είναι, πλέον, η στιγμή να επενδύσουμε ουσιαστικά στον τουρισμό, αναδεικνύοντας τη Λάρισα και τον νομό μας σε έναν ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις μας».

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, τέθηκαν επί τάπητος σειρά ζητημάτων που προβληματίζουν τους επιχειρηματίες του κλάδου, ιδίως στο κομμάτι που αφορά παρεμβάσεις και ενέργειες αρμοδιότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Από την πλευρά του Συνδέσμου μετείχαν ακόμη οι κ.κ. Γεώργιος Λευθέρης, Αντιπρόεδρος, Νικόλαος Παναγιώτου, γραμματέας και Σταυρούλα Παπαδέα, ταμίας, ενώ από την πλευρά του Δήμου οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών, Τουρισμού & Εξωστρέφειας, κ. Φώτης Τζατζάκης και Δημοτικής Αστυνομίας & Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.