Με τη Μορφωτική Ακόλουθο της Γαλλικής Πρεσβείας συναντήθηκε ο Μαμάκος

Η ανάπτυξη συνεργασιών, με προτεραιότητα στους τομείς Καινοτομίας, «Έξυπνων Πόλεων» και Ψηφιακής Δημιουργίας, καθώς και η ενίσχυση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και τουριστικών δεσμών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου με τη Μορφωτική Ακόλουθο της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, κ. Maria Wadjinny.

Η Ακόλουθος, που είναι και Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, βρέθηκε στη Λάρισα, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της στη Γαλλική Πρεσβεία και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, στο πλαίσιο κύκλου επαφών με τους φορείς της πόλης. Στη συνάντηση μετείχε και η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία, κ. Χρύσα Βουλγαράκη.

Ο κ. Μαμάκος και η κ.Wadjinny είχαν μια εξαιρετικά ζεστή κι εποικοδομητική συζήτηση, αναφορικά με τη διερεύνηση και τα πεδία συνεργειών που μπορούν να επιτευχθούν σε διμερές επίπεδο, ιδιαίτερα αναφορικά με κοινές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, με την έμφαση και το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις νέες τεχνολογίες, την ψηφιακή μετάβαση και δημιουργία.

Η συνάντηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των ευρύτερων επαφών του Δημάρχου Λαρισαίων και τη συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά συνέδρια και διαδημοτικές συνεργασίες, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Λάρισας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, ο κ. Μαμάκος συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου του Δικτύου “Major Cities EU”, που είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι (Ισσύ-λε-Μουλινώ).