Με τη νεαρή πρωταθλήτρια Γεωργία Σιαβάλα ο Θανάσης Μαμάκος

Με τη νεαρή πρωταθλήτρια Muay Thai, Γεωργία Σιαβάλα, η οποία μόλις στα έντεκά της χρόνια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Muay Thai 2025, τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

«Η Λάρισα, χάρη στο ταλέντο, την προσπάθεια και τις επιτυχίες των αθλητριών και αθλητών της, έχει καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο κορυφαίων διοργανώσεων, σε πάρα πολλά αθλήματα. Εύχομαι δύναμη και καλή επιτυχία στους αγώνες και, με σκληρή δουλειά, να πετυχαίνεις τους στόχους που θέτεις στη ζωή σου», τόνισε ο κ. Μαμάκος, με αφορμή τη συνάντηση με τη νεαρή αθλήτρια των Diamond Fighters Larissa. Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση βρέθηκε και ο προπονητής της ομάδας» και γονέας, Θανάσης Σιαβάλας.