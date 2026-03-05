Με τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Με τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας, ταξίαρχο κ. Γιώργο Ντιζέ, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Φαρσάλων και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας κ. Μάκης Εσκίογλου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή, Νίκος Γκατζόγιας, Δημήτρης Γούσιας και Σταύρος Κουκουλιός.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Σήμερα είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ταξίαρχο κ. Γιώργο Ντιζέ. Έναν εξαίρετο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που κατάγεται από τον τόπο μας, το Αχίλλειο Φαρσάλων, και του οποίου η επαγγελματική σταδιοδρομία αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους μας.

Είχαμε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την επαρχία μας και την καθημερινότητα των πολιτών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Ντιζέ για τη συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο. Ως Δήμος Φαρσάλων παραμένουμε σταθερά στη διάθεση της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την προστασία των πολιτών μας. Η συνεργασία των θεσμών είναι βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και ισχυρή τοπική κοινωνία».