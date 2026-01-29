Με τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου ο Τρύφωνας Τσάτσαρος

Στις 27.1.2026, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Τρύφωνα Τσάτσαρου με τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου Θάνο Λίπα.

Στο επίκεντρο της συζήτησής τους τέθηκαν η λειτουργία του τοπικού γραφείου, τα χρονοδιαγράμματα καταχώρισης πράξεων, η διευκόλυνση της επικοινωνίας των δικηγόρων με τις υπηρεσίες του φορέα αλλά και η υποβοήθησή τους σε τεχνικά ζητήματα της προβλεπόμενης ψηφιακής διαδικασίας, ο θεσμός των νομικών εισηγητών, η στήριξή τους και η διαδικασία πληρωμής των αμοιβών τους. Τον Τρύφωνα Τσάτσαρο συνόδευσε στην συνάντηση ο Ταμίας του ΔΣ του ΔΣΛ Γεώργιος Νούτσιας.