Με τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ ο δήμαρχος Τυρνάβου

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Δήμου Τυρνάβου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου, στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας του Δήμου με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου, με έμφαση σε θέματα καθημερινότητας, κοινωνικής μέριμνας και δράσεων που αφορούν την τρίτη ηλικία.

Οι εκπρόσωποι του συλλόγου είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος εξέφρασε τη βούληση της δημοτικής αρχής να βρίσκεται δίπλα στους συνταξιούχους και να στηρίζει τις πρωτοβουλίες τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον προγραμματισμό εκδήλωσης του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Δήμου Τυρνάβου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δράσης του συλλόγου.

Ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει να ενισχύει τη συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή και την ενεργή παρουσία των πολιτών στην τοπική κοινωνία.