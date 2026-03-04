Με τον υπεύθυνο ΓΕΜΗ συναντήθηκε το Προεδρείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

Συνάντηση των μελών του Προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και του Υπευθύνου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στη Λάρισα Παύλου Παυλίδη, πραγματοποιήθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας στο Μέγαρο Δικηγόρων.

Συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τα τεκταινόμενα στον χώρο του ΓΕΜΗ, την εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών του, τον ουσιαστικό ρόλο των Δικηγόρων στο πεδίο αρμοδιότητας του ΓΕΜΗ (συστάσεις εταιριών, τροποποιήσεις καταστατικών κλπ), καθώς και την υποβοήθηση και ενίσχυση του ρόλου αυτού.

Η συνάντηση αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως εποικοδομητική κι από τις δυο πλευρές, γεγονός που έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας αναδείχθηκε η προοπτική συνδιοργάνωσης εκδήλωσης στο αμέσως προσεχές διάστημα, με κύριο θέμα την ενημέρωση των Δικηγόρων σχετικά με τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων που τους παρέχει στο πεδίο του επαγγελματικού ενδιαφέροντός τους.