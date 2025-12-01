Με τους αγρότες στον κόμβο Νίκαιας ο Θανάσης Μαμάκος

Στο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο της Νίκαιας βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, σε μια συμβολική κίνηση στήριξης στις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου.

«Η Θεσσαλία έχει πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα. Δεν μπορεί να πληρώσει άλλο. Δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς έναν ισχυρό, βιώσιμο πρωτογενή τομέα. Καλώ την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε αποφάσεις, χωρίς άλλες καθυστερήσεις», είχε τονίσει νωρίτερα σε δηλώσεις του.

«Οι παραγωγοί της Θεσσαλίας έχουν πλέον φτάσει στα όριά τους. Μετά τις τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και την αβεβαιότητα που διαρκώς μεγαλώνει, τα αιτήματά τους δεν είναι υπερβολή – είναι αναγκαιότητα», σημειώνει ο κ. Μαμάκος.

«Ο σεβασμός στη δημοκρατική έκφραση, στον διάλογο και στο δικαίωμα των πολιτών να αγωνίζονται είναι αδιαπραγμάτευτος. Η ένταση δεν λύνει προβλήματα. Αντίθετα, τα εντείνει. Χρειάζεται υπευθυνότητα και νηφαλιότητα», επανέλαβε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Μαζί με τον κ. Μαμάκο, το «παρών» έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Περιαστικής Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνος Βλαχούλης, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ. Κωνσταντίνος Καλόγηρος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστος Τερζούδης και ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Βάιος Κυριτσάκας.

«Οι αγρότες μας δεν ζητούν χάρη. Ζητούν δικαιοσύνη», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με παραγωγούς και κτηνοτρόφους, λίγο πριν την έναρξη της σύσκεψης των αγροτών της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.