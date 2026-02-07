Με τους εμπόρους και επαγγελματοβιοτέχνες του Συκουρίου ο Γιώργος Μανώλης

Συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών περιοχής Συκουρίου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής της Δημοτικής Αρχής με τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς του Δήμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος, ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γκαντόγλου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Κρικώνης, η Ταμίας κα Βασιλική Κακαγιάννη και η Αναπληρωτής Γενική Γραμματέας κα Θεοδώρα Μάντζιου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Συκουρίου, με έμφαση στη στήριξη της τοπικής αγοράς, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς και τη δυνατότητα κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική συνοχή.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης υπογράμμισε:

«Θέλω να συγχαρώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών περιοχής Συκουρίου για την επιτυχή συγκρότησή του και να του ευχηθώ καλή και δημιουργική θητεία. Οι επαγγελματίες αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης και η Δημοτική Αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με τους συλλογικούς τους φορείς. Μέσα από συνεχή διάλογο, συνέργειες και στοχευμένες παρεμβάσεις, επιδιώκουμε να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και να ενισχύσουμε τον αναπτυξιακό ρόλο του Συκουρίου».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία και συνεργασία, ώστε οι πολιτικές και οι δράσεις που σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς.