Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια ο δρόμος Βλαχογιάννι Ελασσόνας μέχρι Αγριελιά Τρικάλων

Η χρηματοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Βλαχογιαννίου – Αγριελιά (ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ)», εντάχθηκε στη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών και την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής.

Το έργο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντάχθηκε στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026-2030» και στον άξονα προτεραιότητας: 2.3 «Οδικές υποδομές» περιλαμβάνει την κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του οδικού άξονα, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων, την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του χρόνου μετακίνησης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε οικισμούς και παραγωγικές περιοχές.

Μέσω της υλοποίησης του έργου επιδιώκεται η στήριξη της τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα, η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ευρύτερης περιοχής.

Με το έργο ολοκληρώνεται το τμήμα της οδού στην Π.Ε Λάρισας με το οποίο συνδέεται με την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (οικισμός Αγριελιάς). Η κατασκευή της οδού, αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων των οικισμών Βλαχογιαννίου Δ. Ελασσόνας και Αγριελιάς ΠΕ Τρικάλων, εδώ και χρόνια, διότι έτσι θα εξασφαλιστεί η ασφαλέστερη και ταχύτερη επικοινωνία των δύο οικισμών και κατ’ επέκταση των δύο νομών. Επίσης, ο κατασκευή δρόμος θα εξασφαλίσει την ασφαλή και ταχύτερη πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις ιδιοκτησίες τους .

Περιβαλλοντικά, το έργο αναμένεται να έχει θετική επίπτωση, καθώς μεταξύ άλλων, θα ενισχυθεί η δασοπροστασία της περιοχής, αφού καθίσταται εύκολη η πρόσβαση σε δύσβατες μέχρι τώρα ημιορεινές-ορεινές περιοχές.