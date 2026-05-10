Με όμορφες δημιουργίες τίμησαν τη Γιορτή της Μητέρας οι παιδικοί σταθμοί του δήμου Φαρσάλων

Σε ζεστό και γιορτινό κλίμα, οι παιδικοί σταθμοί του δήμου Φαρσάλων τίμησαν τη σημερινή Γιορτή της Μητέρας μέσα από όμορφες και δημιουργικές δράσεις που ετοίμασαν τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους.

Οι μικροί μαθητές, με φαντασία, χρώματα και πολλή αγάπη, κατασκεύασαν χειροποίητες κάρτες, ζωγραφιές και συμβολικά δώρα αφιερωμένα στις μητέρες τους, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Ανάμεσα στα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό βρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Παιδικών Σταθμών κ. Δημήτρης Γεωργαντζής, ο οποίος συνεχάρη εκπαιδευτικούς και μαθητές για τις όμορφες πρωτοβουλίες και τη δημιουργικότητα που επέδειξαν.

Σε δήλωσή του ο κ. Γεωργαντζής ανέφερε: «Η Γιορτή της Μητέρας είναι μια ημέρα γεμάτη συναισθήματα και αξίες. Μέσα από αυτές τις όμορφες δράσεις, τα παιδιά εκφράζουν με τον πιο αγνό τρόπο την αγάπη τους προς τις μητέρες τους. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους εκπαιδευτικούς των παιδικών σταθμών του δήμου μας για την εξαιρετική δουλειά και τη φροντίδα που δείχνουν καθημερινά στα παιδιά».