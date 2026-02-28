Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

«Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Ελληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών.

«Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε», καταλήγει.

