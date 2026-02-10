Μητσοτάκης σε κτηνοτρόφους: Προτεραιότητα η εκρίζωση της ευλογιάς

Εκπροσώπους των κτηνοτρόφων υποδέχτηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων της.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι στη δεδομένη χρονική συγκυρία προτεραιότητα είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Εχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Οπως έχω ενημερωθεί από το υπουργείο τα κρούσματα είναι ήδη εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση και χρειαζόμαστε και την πλήρη δικιά σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος για την προστασία συνολικά της ελληνικής κτηνοτροφίας», σημείωσε.

Περιέγραψε δε το πλέγμα των μέτρων για την επίτευξη του συκγεκριμένου στόχου. «Τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού – που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς συμβαίνει. Ολοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτό και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει plan B και νομίζω ότι η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει, διότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν».

Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση τέθηκε επί τάπητος και το ζήτημα της ανασύστασης των ζωικών κεφαλαίων, με τον πρωθυπουργό να μιλά για «μια νέα εποχή κτηνοτροφίας με προϊόντα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, ποιοτικά και τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν».

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις τιμές γάλακτος και τις παράνομες ελληνοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα «μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική» στον τομέα της κτηνοτροφίας και τα προϊόντα της.

(*) φωτογραφία intime

kathimerinin.gr