Μιά σύλληψη για ηχορύπανση από μπαρ το Σαββατόβραδο στη Λάρισα

H ηχορύπανση καλά κρατεί τα Σαββατόβραδα στη Λάρισα.

Μια ακόμα σύλληψη είχαμε στη Λάρισα. Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη, σήμερα (19-04-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, 20χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο έτερο ημεδαπό άνδρα που αναζητείται και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.