Μια βραδιά αφιερωμένη στο κρασί, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία στη Ραψάνη

To Σάββατο 11 Ιουλίου (20:00), στην πλατεία Ραψάνης θα πραγματοποιηθεί μια μοναδική οινική εμπειρία γεμάτη αρώματα, γεύσεις και ιστορίες από τον τόπο του κρασιού!

Πριν από την κεντρική εκδήλωση, από τις 18:30 έως τις 19:30, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Μουσείο Οίνου & Αμπέλου Ραψάνης, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την οινική παράδοση της περιοχής.

Στην κεντρική πλατεία της Ραψάνης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή γευσιγνωσία και γνωριμία με τα κρασιά της Ραψάνης, δοκιμάζοντας ετικέτες από τα τοπικά οινοποιεία και γνωρίζοντας από κοντά τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τον σύγχρονο οινικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης, με τη συμμετοχή των οινοποιείων και των παραγωγών της περιοχής, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την αυθεντικότητα του ραψανιώτικου αμπελώνα.

Μια βραδιά αφιερωμένη στο κρασί, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία, στους πρόποδες του Ολύμπου.