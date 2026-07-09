Μια βραδιά πολιτισμού στην Ανάβρα – Tο «Πανόραμα του Δώτιου Πεδίου»

Μια όμορφη βραδιά πολιτισμού διοργανώθηκε στην Ανάβρα από τον Σύλλογο Γυναικών, με την υποστήριξη του Δήμου Αγιάς και της Τοπικής Κοινότητας , με στόχο την διάδοση και ανάδειξη των μύθων και των ιστορικών αναφορών της περιοχής με τίτλο το «Πανόραμα του Δώτιου Πεδίου».

Ο ιστορικός και φιλόλογος κ. Τσιντζιράκος Οδυσσέας ήταν ο καλεσμένος ομιλητής του Συλλόγου ο οποίος στη ομιλία του αναφέρθηκε αρχικά στο χωριό «Δογάνη» επί τουρκοκρατίας και υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο και θα τα παρουσιάσει σύντομα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο «Δώτιον Πεδίον» , καθώς εξήγησε την ετυμολογία του , τις ιστορικές αναφορές , την οριοθέτηση της πεδιάδας, και άλλα μυθικά στοιχεία που αφορούν στα σχετικά με τον Ασκληπιό, τον Άμυρο ποταμό και τη Βοιβηίδα λίμνη. Όπως το συνηθίζει πάντα δεν παρέλειψε και τη φορά αυτή να διακωμωδήσει αυτά που πάντα διακωμωδεί.

Η Πρόεδρος κ. Γιανννουλέα Χριστίνα εκ μέρους του Συλλόγου ανοίγοντας την εκδήλωση εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους την βραδιά τονίζοντας πως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των χωριών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα όταν αναδεικνύονται μέσα από συνεργασίες προσώπων που προσφέρουν εθελοντικά την γνώση τους , και την εμπειρία τους, ενισχύοντας την πολιτισμική αξία του τόπου μας , δημιουργώντας και διαδίδοντας διαχρονικά από γενιά σε γενιά μια καλύτερη κοινωνία.

Η βραδιά συνεχίστηκε με τους ήχους της ζωντανής μουσικής ορχήστρας , με χορό και τραγούδι και με την διενέργεια της λαχειοφόρου και τυχερό τον κ. Γκουντάρα Μπάμπη να κερδίζει το δώρο προσφορά του συλλόγου μια δωροεπιταγή 200 ευρώ από το κατάστημα PLAISIO

Στη βραδιά παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Μπούτος Ιωάννης και ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Βεγγόπουλος Αλεξάνδρος και Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μαρμπέρης Πέτρος .