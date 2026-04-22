Μια γιορτή βιβλίου και δημιουργίας για τα παιδιά στην Ελασσόνα

Με επίκεντρο τη φαντασία και το βιβλίο, πραγματοποιήθηκε δημιουργική δράση για παιδιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στο αίθριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Μαμάδες Ελασσόνας», προσφέροντας στα παιδιά μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη φαντασία, δημιουργικότητα και χαρά.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Αθλητικών Εγκαταστάσεων κ. Ιωάννης Δραγατσίκης, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τη συγγραφέα για την παρουσία της.

Στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε τη σημασία της φιλαναγνωσίας και της καλλιέργειας της αγάπης για το βιβλίο από μικρή ηλικία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση δημιουργικών και ενεργών πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα τη φαντασία και την κριτική σκέψη των παιδιών.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Η Ραλού των Αστεριών – Παραμύθι για την αξία της προσφοράς» από τη συγγραφέα κ. Λητώ Τσακίρη, η οποία ευχαρίστησε θερμά τον Δήμο Ελασσόνας και τους διοργανωτές για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, εκφράζοντας τη χαρά της για την άμεση και ζωντανή επικοινωνία με τα παιδιά.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από αφήγηση, μουσική, δραστηριότητες ζωγραφικής και διαδραστικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν βιβλία για την ενίσχυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της και στη στήριξη του έργου της.

Η συμμετοχή των παιδιών και η ανταπόκριση του κοινού ανέδειξαν τη σημασία τέτοιων δράσεων για την καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο και τη δημιουργική έκφραση.