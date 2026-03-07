“Μια Κυριακή για ΕΜΑΣ” από τον Βασίλη Κόκκαλη

Μια δυναμική και διαδραστική εμπειρία προσωπικής ενδυνάμωσης, αφιερωμένη στον ρόλο της σύγχρονης γυναίκας και στην ανάγκη για ουσιαστική ισορροπία, έρχεται αύριο Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 11 το πρωί, στο ξενοδοχείο Grecotel Imperial.

Η ανοιχτή αυτή συνάντηση, με τίτλο «Μια Κυριακή για ΕΜΑΣ», είναι αφιερωμένη στη γυναικεία εμπειρία και τη σύνδεση, δημιουργώντας έναν χώρο διαλόγου, έμπνευσης και αλληλεπίδρασης. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ελένη Ματράκη, Life, Wellness & Business Coach, η οποία θα μοιραστεί σκέψεις, εργαλεία και πρακτικές που ενισχύουν την προσωπική ανάπτυξη και το wellbeing της σύγχρονης γυναίκας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και νομικός Εύη Μποτσαροπούλου.

Η ομιλία εστιάζει σε ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τη γυναίκα σήμερα, όπως το self-care χωρίς ενοχές, το πώς μπορούμε να επιτύχουμε ένα ισορροπημένο work–life balance μέσα από τη συνειδητή διαχείριση της ενέργειάς μας, καθώς και τη σημασία της θέσπισης ορίων και τη δύναμη του «όχι». Παράλληλα, αναδεικνύεται η αξία της αναγνώρισης των δυνατών μας στοιχείων και των προσωπικών μας επιτευγμάτων, η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και της αυταγάπης, αλλά και η ενίσχυση της αυτοπαρακίνησης και της προσωπικής δέσμευσης για μια ζωή με περισσότερο νόημα και ισορροπία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον κ. Βασίλη Κόκκαλη, βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και της σύνδεσης μεταξύ των γυναικών, σε μια εποχή που η ενδυνάμωση, η αλληλοϋποστήριξη και η συλλογική εξέλιξη αποτελούν πιο επίκαιρες ανάγκες από ποτέ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.