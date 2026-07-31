Μια πολιτιστική βραδιά στη Ραψάνη με ποίηση και μουσική

Μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά, αφιερωμένη στην ποίηση και τη μουσική, έζησαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ραψάνης το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, στον χώρο δίπλα από την παιδική χαρά. Υπό το μαγευτικό φως της πανσελήνου, η εκδήλωση δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας τον ποιητικό λόγο με τη δύναμη της μουσικής.

Η μουσική συναυλία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας στο κοινό ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα από μελοποιημένα ποιήματα δημιουργών με καταγωγή από τον Δήμο Τεμπών και τη Λάρισα.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Τεμπών κ. Γεωργίου Μανώλη, ο οποίος στη συνέχεια απένειμε τα τιμητικά βραβεία στους διακεκριμένους ποιητές: τον κ. Σωτήριο Παστάκα, με καταγωγή από τη Ραψάνη, την κα Φοίβη Γιαννίση, με καταγωγή από τη Λάρισα, και τον κ. Δημήτρη Π. Κρανιώτη, με καταγωγή από το Νέσσωνα του Δήμου Τεμπών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Καλλιτεχνικών Δράσεων του Δήμου Τεμπών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση του Δήμου στην προώθηση του πολιτισμού και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στο πιάνο βρέθηκε ο συνθέτης κ. Χάρης Γκατζόφλιας, ο οποίος μελοποίησε τα ποιήματα των τριών βραβευμένων δημιουργών. Τον πλαισίωσαν η ερμηνεύτρια κα Έλενα Γρηγορίου, η κα Βάγια Καρακώστα στην τρομπέτα και ο κ. Πρόδρομος Δίγκας στο βιολί και το κοντραμπάσο, χαρίζοντας στο κοινό μια υψηλού επιπέδου μουσική εμπειρία.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ραψάνης κ. Στέλιος Παζάρας, ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γιώργος Γκαραγκούνης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ραψάνης κα Κατερίνα Γιαννούκα, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης κ. Γιώργος Σιμογιάννης, εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής και πλήθος δημοτών και επισκεπτών.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Απόψε η Ραψάνη γίνεται σημείο συνάντησης της ποίησης, της μουσικής και της πολιτιστικής δημιουργίας. Κάτω από το φως της πανσελήνου απολαμβάνουμε μια εκδήλωση που αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μπορεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους.

Ο Δήμος Τεμπών στηρίζει διαχρονικά κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει την πνευματική δημιουργία, ενισχύει την πολιτιστική μας ταυτότητα και προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες στους δημότες και τους επισκέπτες μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στους πολιτιστικούς συλλόγους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στη διατήρηση της παράδοσης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Θερμά συγχαρητήρια στους βραβευθέντες ποιητές, στον συνθέτη κ. Χάρη Γκατζόφλια και στους εξαιρετικούς μουσικούς που συμμετείχαν στη συναυλία, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχημένη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ επίσης όλους τους δημότες και τους επισκέπτες που με την παρουσία τους απέδειξαν ότι ο πολιτισμός έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Δήμου μας.»