Μικροί μαθητές πιο κοντά στο περιβάλλον – Δράσεις από την Αντιδημαρχία Πρασίνου

Με βιωματικές δράσεις, που φέρνουν μικρούς μαθητές και μαθήτριες σε στενή επαφή με το περιβάλλον και την τοπική χλωρίδα, συνεχίζεται η πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας και Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων για συνεργασίες και συνέργειες με την εκπαιδευτική κοινότητα της Λάρισας.

Στο 8ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να φυτέψουν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην αυλή του σχολείου τους, δημιουργώντας έναν πολύχρωμο μικρό κήπο, ενώ στο Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ) μαθήτριες και μαθητές του Ειδικού Σχολείου Γιάννουλης φύτεψαν δέντρα και ενημερώθηκαν για τα ενδημικά είδη δέντρων και φυτών της Λάρισας.

Στο 8ο Νηπιαγωγείο

Η περιβαλλοντική δράση στο 8ο Νηπιαγωγείο, που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, περιλάμβανε και τη δημιουργία φυτοδοχείων, από ανακυκλώσιμα ελαστικά. Οι μικροί μαθητές έβαψαν με χρώματα τα ελαστικά και στη συνέχεια φύτεψαν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, όπως λεβάντα, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, ενώ είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά και τη χρήση αυτών των φυτών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Στη δράση συμμετείχε και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου, καθώς και η Διευθύντρια κ.Ειρήνη Μαυρίδου.

Στο Πάρκο Χρωμάτων το Ειδικό Σχολείο Γιάννουλης

Μαθήτριες και μαθητές του Ειδικού Σχολείου Γιάννουλης βρέθηκαν στο Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ), όπου υπό την καθοδήγηση στελεχών της Διεύθυνσης Πρασίνου είχαν την ευκαιρία να φυτέψουν δέντρα, με τη βοήθεια και του εκπαιδευτικού προσωπικού, παρουσία και της Διευθύντριας, κ.Σοφίας Λυθοξοπούλου. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πάρκο, όπου πραγματοποιούνται ανάλογες περιβαλλοντικές δράσεις, οι μικροί μαθητές φύτεψαν ένα πλάτανο και μια λυκιδάμβαρη, ενώ παρακολούθησαν τη διαδικασία για τη στήριξη των δέντρων -στα δύο αυτά δέντρα έχουν τοποθετηθεί και ταμπέλες με πληροφορίες τόσο για το είδος του δέντρου, αλλά και για το σχολείο που έκανε τη δεντροφύτευση.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο περιβαλλοντικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του αν.Προϊσταμένου Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου, κ.Χρήστου Μανούσιου και του γεωπόνου της Διεύθυνσης Πρασίνου, κ.Παναγιώτη Παπαγεωργίου, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ.Βάιος Κυριτσάκας.