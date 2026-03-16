“Μνήμες από το 1821” στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, από 24 έως 31 Μαρτίου 2026, θα λειτουργήσει στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας (Κύπρου 76 και Φιλελλήνων, Λάρισα), έκθεση με τίτλο «Μνήμες από το 1821».

Σκοπός της έκθεσης είναι η απονομή της οφειλόμενης τιμής, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Μέσα από φωτογραφικό υλικό και ιστορικά τεκμήριατης προσωπικής συλλογής του ιδιώτη συλλέκτη Συνταγματάρχη ε.α κ. Βασιλείου Νικόλτσιου, η έκθεση στοχεύει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την ευαισθητοποίηση των νεότερων γενεών για την αξία της ελευθερίας και της εθνικής ταυτότητας και αποτελεί έναν φόρο τιμής στη γενναιότητα, την αυταπάρνηση και την πατριωτική αφοσίωση των Ελλήνων αγωνιστών του 1821.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα υπάρχει σύντομη ξενάγηση και θα λειτουργεί καθημερινά από 10:00 έως 14:00 και 17:30 έως 19:00.

Η εναρκτήρια εκδήλωση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00.