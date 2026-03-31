Μνήμη και τιμή για τους 40 εκτελεσθέντες στα Φάρσαλα από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους 40 πατριώτες που εκτελέστηκαν από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής στις 30 Μαρτίου 1943 πραγματοποίησε ο Δήμος Φαρσάλων, τιμώντας τη θυσία τους σε Δενδράκια και Σιδηροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων.

Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα χθες Δευτέρα, ανήμερα της επετείου, σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και πολιτών που απέτισανφόρο τιμής στους εκτελεσθέντες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνες δεήσεις στα σημεία των εκτελέσεων, όπου και βρίσκονται τα μνημεία των πεσόντων και καταθέσεις στεφάνων.

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε πως «στεκόμαστε σήμερα με σεβασμό και επίγνωση του βάρους της ιστορικής μνήμης, τιμώντας τους σαράντα πατριώτες που εκτελέστηκαν στις 30 Μαρτίου 1943 στα Δενδράκια και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων. Πρόκειται για μια ημέρα που μας υπενθυμίζει με τον πλέον τραγικό αλλά και ένδοξο ταυτόχρονα τρόπο το τίμημα της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Οι πρόγονοί μας που θυσιάστηκαν σ’ αυτά εδώ τα χώματα, ήταν άνθρωποι με οικογένειες, όνειρα και καθημερινότητα, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη βία της κατοχής και πλήρωσαν με τη ζωή τους την πίστη τους στην πατρίδα και στην ελευθερία.

Ο Δήμος Φαρσάλων έχει χρέος να διατηρεί αυτή τη μνήμη ζωντανή, όχι μόνο μέσα από τελετές, αλλά και μέσα από τη στάση μας ως κοινωνία. Η ιστορική γνώση μάς βοηθά να κατανοούμε το παρόν και να αποφεύγουμε τα λάθη που οδήγησαν σε τόσο οδυνηρές στιγμές.Σήμερα, αποτίουμε φόρο τιμής με σιωπή, με σεβασμό και με τη δέσμευση ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων δεν θα ξεχαστεί. Ότι θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές. Αιωνία τους η μνήμη».

Το παρών έδωσαν στελέχη της Δημοτικής Αρχής και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων της κατοχής, υπενθυμίζοντας τη βαριά ιστορική παρακαταθήκη της περιοχής και την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης ζωντανής για τις επόμενες γενιές.