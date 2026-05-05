Μνήμη και Τιμή στην Σκαμνιά Ελασσόνας: 83 Χρόνια από την Καταστροφή

Με σεβασμό και περισυλλογή, τιμήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 στη Σκαμνιά η επέτειος της απαρχής του ξεριζωμού της Παλιάς Σκαμνιάς. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Απανταχού Αποδήμων Σκαμνιωτών.

Η 20ή Απριλίου 1943 αποτελεί μια από τις πιο τραγικές σελίδες στην ιστορία του τόπου, καθώς η Παλιά Σκαμνιά — ένα ακμαίο και αυτάρκες χωριό στον Όλυμπο με 250 πετρόχτιστα σπίτια — πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και δεν ξαναχτίστηκε στον ίδιο τόπο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, εντός της εκκλησίας του χωριού, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

«Να αναδειχθούν οι αγώνες και οι θυσίες των ανθρώπων της περιοχής μας», τόνισε στον πρόλογό του ο πατέρας Ιωάννης Δραχαλίβας, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

«Η περίοδος 1941–1944 βαραίνει τον τόπο μας γιατί επέλεξε την Αντίσταση», υπογράμμισε στον χαιρετισμό της η αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρία Γαλλιού, επισημαίνοντας ότι το χτύπημα στη Σκαμνιά δεν ήταν τυχαίο, καθώς στο Δημοτικό σχολείο στεγαζόταν η έδρα του ΕΛΑΣ Ολύμπου.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Γάτσας δήλωσε ότι ο Δήμος στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του Συλλόγου στον αγώνα για την ανακήρυξη της Σκαμνιάς ως μαρτυρικού χωριού, επαινώντας τις σχετικές πρωτοβουλίες εκδηλώσεων και ημερίδων.

«Να ευχόμαστε όλοι μαζί, ως Σκαμνιώτες και ως Έλληνες, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες ημέρες», ανέφερε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σκαμνιάς κ. Κωνσταντίνος Μωραΐτης.

«Έχουμε χρέος να στεκόμαστε απέναντι στους ισχυρούς της εποχής μας, απέναντι σε όσους καταπατούν τη ζωή και τα δικαιώματά μας», σημείωσε ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Τυρνάβου κ. Γεώργιος Σπάχος.

«Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ», δήλωσε η κ. Εύη Παπανίκα, εκπροσωπώντας τον Σύλλογο «Φίλοι του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία του κεντρικού ομιλητή, του σεβαστού Σκαμνιώτη Ιωάννη Τσιαπάλη, ο οποίος σε ηλικία δέκα ετών έζησε την καταστροφή. Περιέγραψε με έντονο συναισθηματικό φορτίο τις τραγικές συνθήκες που βίωσαν οι κάτοικοι μετά τον αφανισμό του χωριού, την προσφυγιά και τις κακουχίες που ακολούθησαν, που οδήγησαν μέσα σε έναν χρόνο στον θάνατο περισσότερων από εκατό κατοίκων, κυρίως παιδιών.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η παρέμβαση της ιστορικού Αποστολίας Καρρά, η οποία, μέσα από ένα καίριο και διαχρονικό ερώτημα για τη βία κατά των αμάχων, ανέδειξε τη διαχρονικότητα των διδαγμάτων της ιστορίας.

«Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στους πολέμους, ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό», τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου Τούλα Μουγδή.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης οι: Ευάγγελος Αποστόλου, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Αστέριος Δημουλάς, αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ελασσόνας, Γεώργιος Κατσιούρας, εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελασσόνας, Αχιλλέας Αλεξόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Τυρνάβου, Νικόλαος Κατσίβελος, πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καρυάς, καθώς και οι εκπρόσωποι των Μαρτυρικών Κοινοτήτων Ελασσόνας, Ιωάννης Ντάλλας (Σαρανταπόρου) και Νικόλαος Κουτσομάρκος (Τσαριτσάνης). Τον συντονισμό είχε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νικόλαος Τηγανής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε έκθεση φωτογραφίας από την Παλιά Σκαμνιά, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά ίχνη της καταστροφής. Σήμερα, ο χώρος αποτελεί δασική έκταση με ελάχιστα ερείπια, ενώ διασώζεται η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας (15ος αιώνας), ως σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο. Η Παλιά Σκαμνιά με εικόνες και εκδηλώσεις είναι εδώ για να θυμίζει διαρκώς ότι το μίσος, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν έχουν θέση στον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι εδώ και για να θυμίζει το ιερό και απαράγραπτο αίτημα των γερμανικών οφειλών…