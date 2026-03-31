Μνημόνιο συνεργασίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας υπέγραψε ο Δήμος Φαρσάλων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη θεσμική και επιχειρησιακή σημασία για το μέλλον της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα, υπεγράφη χθες Δευτέρα 30 Μαρτίου, στην αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, παρουσία 150 αυτοδιοικητικών από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου.

Η μαζική συμμετοχή των δημάρχων, που υπέγραψαν οι ίδιοι για τις πόλεις τους, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, την πρόληψη και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα οργανωμένο και σαφώς καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε δήμου.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, υπογράφοντας το Μνημόνιο και δηλώνοντας τη στήριξή του στη νέα αυτή πρωτοβουλία που ενισχύει τον ρόλο των δήμων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας, ο κ. Εσκίογλου ανέφερε: «Η συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων – ενός δήμου που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σημαντικά προβλήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα – σε αυτή τη σημαντική συμφωνία αποτελεί μια ουσιαστική επιλογή ευθύνης απέναντι στους πολίτες μας. Σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης εντείνονται, οι δήμοι καλούνται να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με σχέδιο, οργάνωση και επάρκεια. Το νέο αυτό πλαίσιο συνεργασίας μάς δίνει τα εργαλεία για να ενισχύσουμε την πρόληψη, να βελτιώσουμε την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και να προστατεύσουμε αποτελεσματικά ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Για τον Δήμο Φαρσάλων, η ανθεκτικότητα δεν είναι θεωρία, αλλά καθημερινή προτεραιότητα».

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη εθνικής βάσης δεδομένων Πολιτικής Προστασίας, την εκπόνηση και επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων δράσης, την εκπαίδευση στελεχών, καθώς και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για ενιαία επιχειρησιακή λογική και κοινά πρότυπα λειτουργίας για όλους τους δήμους της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των δήμων με προσωπικό και πόρους, καθώς και στη δημιουργία σύγχρονων δομών, όπως τοπικά κέντρα διαχείρισης κρίσεων και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης και πρόληψης κινδύνων. Εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων το παρών έδωσε επίσης ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Γκατζόγιας.