Μνημόσυνο για τα θύματα των Τεμπών στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης

Μνημόσυνο για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών τελέστηκε σήμερα στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τραγικό δυστύχημα.

Μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης συγγενείς των αδικοχαμένων θυμάτων της αμαξοστοιχίας βρέθηκαν στον σταθμό από νωρίς το πρωί.

Εκεί βρέθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πριν μεταβεί στο χώρο όπου διεξάγεται το 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη. Παρέστη σε όλη τη διάρκεια του μνημοσύνου ενώ ορισμένοι εκ των παρισταμένων διαμαρτυρήθηκαν για την εκεί παρουσία του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ