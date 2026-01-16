ΜΟΕ Λάρισας: Αθωώθηκε 50χρονος πατέρας – Κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε βάρος της κόρης του

Τη δικαίωση βρήκε χθες από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Λάρισας ένας πατέρας από τον Βόλο, ο οποίος πέρυσι είχε κριθεί ένοχος για κατάχρηση σε ασέλγεια σε βάρος της 18χρονης κόρης του.

Ο 50χρονος πατέρας εξ αρχής τόνιζε ότι κατηγορείται άδικα και ένα χρόνο μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, στην επανάληψη της δίκης, σε δεύτερο βαθμό, δικαιώθηκε από το ΜΟΕ Λάρισας, αφού ομόφωνα το δικαστήριο (7-0) τον έκρινε αθώο και τον απάλλαξε της κατηγορίας.

Στην πρωτόδικη απολογία του ο 50χρονος είχε αποδώσει την καταγγελία περί ασέλγειας σε βάρος της κόρης του σε οικονομικά κίνητρα και πως η κόρη του λειτουργούσε καθοδηγούμενη από πρόσωπο που κατονόμασε.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)