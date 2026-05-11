Μουσείο Εθνικής Αντίστασης: Ημερίδα για τη ζωή και τη δράση του στρατηγού Στέφανου Σαράφη

Ημερίδα με θέμα: «Η ζωή και η δράση του στρατηγού Στέφανου Σαράφη», διοργανώνουν ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, σε συνεργασία με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αφορμή την δωρεά των προσωπικών αντικειμένων του στρατηγού Στέφανου Σαράφη στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30-15:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, (Ιουστινιανού 42).

Ο Στέφανος Σαράφης, ο στρατηγός του ήθους, της εντιμότητας, της φιλοπατρίας και της ανιδιοτέλειας, υπήρξε εξέχουσα στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία του τόπου μας. Ταγμένος από νεαρή ηλικία στην υπηρεσία του λαού και της πατρίδας πήρε μέρος σε όλους τους μεγάλους πολεμικούς αγώνες του 20ου αι.: βαλκανικοί πόλεμοι, -όπου απέσπασε και τα πρώτα του στρατιωτικά μετάλλια-, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, μικρασιατική εκστρατεία.

Στη διάρκεια της Κατοχής η αφοσίωσή του στην πατρίδα και οι στρατιωτικές του ικανότητες τον ανέδειξαν σε στρατιωτικό αρχηγό του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, καθιστώντας τον βασικό πρωτεργάτη του έπους της Εθνικής Αντίστασης. Συνεπής στις αρχές και τις αξίες του αγωνίστηκε για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Για τα δημοκρατικά του φρονήματα υπέστη διώξεις για χρόνια. Υπήρξε βουλευτής Λαρίσης με την ΕΔΑ και με το κύρος και την αίγλη του ενσάρκωσε τους πόθους και την ελπίδα του λαού μας για μια καλύτερη Ελλάδα.

Την ζωή, το έργο, καθώς επίσης τις συνθήκες του ύποπτου θανάτου του στρατηγού Στέφανου Σαράφη και τον αγώνα, που επακολούθησε, για δικαιοσύνη θα φωτίσουν οι: Λη Σαράφη, Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Sussex, Βρετανίας, Προκόπης Παπαστράτης, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου και Μιχάλης Λυμπεράτος, Δρ. Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου – συγγραφέας. Η Αποστολία Παναγούλη, ιστορικός, υπεύθυνη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας θα μιλήσει για την δωρεά στο μουσείο των προσωπικών αντικειμένων του στρατηγού από τον Γιώργο Σαράφη, ανιψιό του Στέφανου Σαράφη.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας θα απευθύνει χαιρετισμό.