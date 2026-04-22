Μουσικό Σχολείο Λάρισας: Ενημερωτική δράση για τις ΣΑΕΚ και τη Μουσική Τεχνολογία

Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για τον άξονα «Σχολική Διαρροή – Φοίτηση», το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο: «Μουσική Σταδιοδρομία & Δημιουργικό Μέλλον: Εξερευνώντας μουσικές και καλλιτεχνικές επαγγελματικές διαδρομές» (Zωή Τόλιου, Ειρήνη Νάκα, Αικατερίνη Καρανάση) και σε συνεργασία με την ενδοσχολική συντονίστρια γνωστικού πεδίου «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» Bασιλική Κοσμάνου και την εκπαιδευτικό πιάνου Ελένη Γατσιού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας ενημερωτική παρέμβαση με θέμα τις δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με εισηγήτρια την κα Φωτεινή Βίλλη, Μουσικό Τεχνολόγο.

Η ενημέρωση απευθυνόταν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ και Γ’ Λυκείου και επικεντρώθηκε στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), με ιδιαίτερη έμφαση στην ειδικότητα της Μουσικής Τεχνολογίας.

Κατά την παρουσίαση αναλύθηκαν οι βασικές πτυχές της φοίτησης στις ΣΑΕΚ, το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας, καθώς και οι επαγγελματικές προοπτικές στον τομέα της μουσικής τεχνολογίας, της ηχοληψίας και της παραγωγής ήχου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου, καθώς και στις δεξιότητες που καλούνται να αναπτύξουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές.

Η δράση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/μαθήτριες εξέφρασαν απορίες και προβληματισμούς, λαμβάνοντας στοχευμένες απαντήσεις και καθοδήγηση.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν θερμά την κα Φωτεινή Βίλλη για την πολύτιμη συμβολή της στην υλοποίηση της δράσης και την ουσιαστική ενημέρωση των μαθητών.