Μπαράζ κλοπών σε κατάστημα ψιλικών στη Λάρισα – Συνελήφθη ο δράστης

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας άνδρας, για δύο περιπτώσεις κλοπής από το ίδιο κατάστημα.

Ειδικότερα, ο δράστης μετέβη σε κατάστημα-ψιλικών της πόλης και αφαίρεσε προϊόντα, ωστόσο έγινε αντιληπτός.

Τα αφαιρεθέντα παρελήφθησαν από υπάλληλο του καταστήματος. Επιπλέον, ο δράστης, προχθές το πρωί, είχε μεταβεί στο ίδιο κατάστημα και αφαίρεσε διάφορα προϊόντα καθώς και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ από την ταμειακή μηχανή.