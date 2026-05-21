Μπαράζ συλλήψεων για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισα

Σε πέντε συλλήψεις ατόμων (σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις) για κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικοί σε Λάρισα, Ελασσόνα και Τύρναβο.

Αναλυτικά στα δελτία Τύπου της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

“Συνελήφθησαν, χθες (20-05-2026) στη Λάρισα, -3- ημεδαποί, σε διαφορετικές περιπτώσεις, κατά περίπτωση, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, και συγκεκριμένα: το μεσημέρι, 56χρονος, διότι κατελήφθη να κατέχει μικροποσότητα βουπρενορφίνης, η οποία κατασχέθηκε, το βράδυ, 20χρονος, διότι κατελήφθη να κατέχει πέντε νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες κάνναβης, οι οποίες κατασχέθηκαν και το βράδυ, 27χρονη, διότι κατελήφθη να κατέχει -61- ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Συνελήφθη, χθες (20-05-2026) το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, 30χρονη ημεδαπή, διότι στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κάνναβης, βάρους -7,2- γραμμαρίων.

Συνελήφθη, χθες (20-05-2026) το απόγευμα σε περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 41χρονος ημεδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης και -1- σουγιά, τα οποία κατασχέθηκαν.”