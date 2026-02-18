Μπαράζ συλλήψεων για ναρκωτικά στη Λάρισα

Με ηρωίνη και κάνναβη συνελήφθησαν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας τέσσερα άτομα στην περιοχή της Λάρισας.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθησαν, χθες (17-02-2026) στο νομό Λάρισας, -4- ημεδαποί, σε ισάριθμες διαφορετικές περιπτώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:

στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 67χρονος, διότι σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης, βάρους -14,7- γραμμαρίων και -4- αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος κάνναβης-καπνού, συνολικού βάρους -4,8- γραμμαρίων,

στην δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 44χρονος, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -1,21- γραμμαρίων και -1- ηλεκτρονική ζυγαριά,

στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 41χρονος, διότι βρέθηκαν στην επιχείρησή του και κατασχέθηκαν δύο γυάλινα βάζα και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -44,6- γραμμαρίων &

στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, 21χρονος, διότι κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -1,9- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.”