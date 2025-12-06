Μπλακ άουτ σε τμήματα του Δαμασίου λόγω κακοκαιρίας

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε χθες βράδυ ενώ και σήμερα το πρωί του Σαββάτου σε τμήματα του Δαμασίου, εξαιτίας των έντονων φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Η κακοκαιρία προκάλεσε βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας αρκετές γειτονιές χωρίς ρεύμα.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ που εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ παρόντες είναι και ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Δαμασίου Γιώργος Τσανάκας οι οποίοι ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των εργασιών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρόβλημα αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα, καθώς τα συνεργεία κινούνται με ταχείς ρυθμούς παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για κατανόηση από τους κατοίκους, τονίζοντας πως γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επανέλθει το ρεύμα το συντομότερο δυνατό.