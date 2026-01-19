Μπλόκο Νίκαιας: Μήνυση για τα βανδαλισμένα τρακτέρ τους κατέθεσαν οι δύο αγρότες (βίντεο)

Στην εισαγγελία Λάρισας βρέθηκαν οι δύο αγρότες των οποίων τα τρακτέρ βανδαλίστηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας τις προηγούμενες ημέρες.

Με μήνυση που κατέθεσαν, αιτήθηκαν να λάβουν το βίντεο από την παραχωρησιούχο εταιρεία, αναζητώντας τους υπευθύνους αυτής της πράξης.

Σημειώνεται πως ο Θοδωρής Παπακωστούλης και ο Αντώνης Μπατρακούλης συμμετείχαν στην επιτροπή που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό για τα αγροτικά θέματα την προηγούμενη Τρίτη στην Αθήνα.

«Ήρθαμε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να καταθέσουμε μήνυση και να ζητήσουμε από τον κύριο εισαγγελέα το υλικό της κάμερας, γιατί είμαστε άμεσα θιγόμενοι, ώστε να δούμε ποιοι βανδάλισαν τα τρακτέρ μας.

Την Παρασκευή που ήρθαμε εδώ, πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων πως ήταν εδώ ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος δεν δέχτηκε να πάει πάνω μαζί μας, λέγοντας πως εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι… που εμείς είμαστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι, καθώς βανδάλισαν τα τρακτέρ μας. Νιώθουμε απογοήτευση γι’ αυτό που συνέβη από ανθρώπους με πολύ μικρό και στενό μυαλό» ανέφεραν οι δύο αγρότες έξω από το δικαστήριο.

Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας άγνωστοι έσκασαν τα λάστιχα από τα τρακτέρ τους που βρίσκονταν στο μπλόκο της Νίκαιας και τα βανδάλισαν, γράφοντας τη λέξη «προδότης».

Πάνος Γαρουφαλιάς (protothema.gr)