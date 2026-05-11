Μύνηση για την παρακολούθηση του κινητού του θα υποβάλει ο Λάκης Λαζόπουλος

Σε νέα δημόσια τοποθέτησή του, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στο ζήτημα των υποκλοπών μέσω ΕΥΠ και του λογισμικού Predator, κάνοντας λόγο για ενδείξεις ύπαρξης κοινού κέντρου διαχείρισης ή συντονισμού, όπως υποστήριξε σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη στην ενότητα «Safe Space» του in.gr.

Ειδικότερα, ο Λαρισαίος ηθοποιός και παρουσιαστής, ο οποίος έχει αναφέρει ότι έχει συμπεριληφθεί τόσο σε λίστες παρακολούθησης της ΕΥΠ όσο και σε λίστες στόχων του Predator, επανέλαβε τις ανησυχίες του για τη διασύνδεση των δύο υποθέσεων, σημειώνοντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα οδηγούν, κατά την εκτίμησή του, σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που έχουν παρουσιαστεί επισήμως.

Αιχμές για το πόρισμα Ζήση

Ο ίδιος άφησε αιχμές κατά κυβερνητικών τοποθετήσεων που αρνούνται οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της ΕΥΠ και του λογισμικού παρακολούθησης, επικαλούμενος σχετικές αναφορές και το πόρισμα Ζήση, το οποίο, όπως είπε, δεν απαντά επαρκώς στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει.

Το περιστατικό παρακολούθησής του μέσω Predator

Παράλληλα, περιέγραψε περιστατικό που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με την παρακολούθησή του μέσω Predator, αναφέροντας ότι η παγίδευση φέρεται να συνέβη σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, γνωστό –όπως είπε– μόνο στον ίδιο, στον γιατρό του και στην ΕΥΠ που τον παρακολουθούσε εκείνη την περίοδο.

Ο σχετικός διάλογος με την Αναστασία Γιάμαλη που αφορά στην παρακολούθηση του Λάκη Λαζόπουλου

-Το όνομά σου ήταν αποδεδειγμένα στα άτομα τα στα οποία το κακόβουλο λογισμικό Predator έφτασε…

-Ήμουν και στην ΕΥΠ. Που εκεί είναι δικαιολογημένο, τέλος πάντων, κυβέρνηση είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.

-Συγγνώμη. Είναι δικαιολογημένο ένας ηθοποιός, σεναριογράφος, καλλιτέχνης να παρακολουθείται από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας;

-Δε γνωρίζω για ποιους λόγους με παρακολουθούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει, το θεωρώ και φυσιολογικό, με την έννοια όπως γίνονται οι παρακολουθήσεις.

-Φυσιολογικό;

-Όχι φυσιολογικό.

-Νομιμοφανές.

-Δηλαδή εντάξει.

Λίγο πριν τον τομογράφο

– Δηλαδή δε με ενοχλεί ότι με παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Με ενοχλεί ότι μπήκε και το Predator και το Predator μπήκε σε μια στιγμή στην οποία δεν μπορούσε παρά να ξέρει από την ΕΥΠ. Γιατί εγώ μπήκα μια φορά, μπήκα μία φορά στο νοσοκομείο, δεν το γνώριζε κανείς, παρά μόνο ο γιατρός μου, για ζήτημα ζωής και θανάτου. Εεε, οπότε δεν μπορεί να το ήξερε κανείς. Το ήξεραν μόνο αυτοί που ακούγονται στην ΕΥΠ και ειδοποίησαν επιτόπου. Και μπήκε το Predator τη στιγμή που είμαι μέσα στο νοσοκομείο, λίγο πριν μπω στον μαγνητικό τομογράφο, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα που ήταν αφύσικο να το ξέρουν και ταράχτηκα και το πάτησα.

-Τι έλεγε το μήνυμα, Λάκη;

Το μήνυμα έλεγε, τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου; Εφημερίδα συντακτών και πάτα το. Πώς το ξέρουν; Εγώ δεν έχω ενημερώσει κανέναν. Έχω ενημερώσει μόνο τον γιατρό μου, ο οποίος έχει έρθει και πηγαίνουμε μυστικά στο νοσοκομείο. Και αυτό το μαθαίνουμε μετά από κάποια χρόνια.

-Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που μου λες, γιατί είχαμε δείξει και στην εκπομπή τα μηνύματα και ήταν πολύ προσωποποιημένα. Άρα εσύ λες ότι η ΕΥΠ ενημέρωσε ότι υπήρχε κοινό κέντρο;

-Σίγουρα. Δε λέω ότι ενημέρωσε, λέω ότι άκουγαν από την ΕΥΠ ότι περνάω, γιατί ό,τι είπα, το είπα στον γιατρό μου. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να ξέρει ο γιατρός μου την Intellexa να πάρει τηλέφωνο και να τους πει παρακολουθήστε τον. Και εν πάση περιπτώσει, είδα ένα σημείο το οποίο δείχνει και άλλα πράγματα, τα οποία μεταγενέστερα θα τα πούμε. Μάλλον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θα πάω κι εγώ γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση…

-Α, άρα σκέφτεσαι να κινηθείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

-Ασφαλώς. Και ελληνικά και ευρωπαϊκά.

-Θα το κάνεις άμεσα;

-Το ελληνικό νομίζω ότι.. με τον κύριο Κεσσέ που μιλάω, μόλις έχει ετοιμάσει αυτά που πρέπει να γίνουν, θα το κάνω.

kosmoslarissa.gr, με πληροφορίες απο fsyn.gr