Μ. Χαρακόπουλος: Ο Τσίπρας φαίνεται ότι δεν διδάχτηκε τίποτα

«Το δημογραφικό -στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και σήμερα-, η εθνική ενότητα με ακμαίο ηθικό του λαού, οι διεθνείς συμμαχίες και η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα είναι το δίδαγμα από την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Και βεβαίως να μην επιτρέψουμε την άλωση της μνήμης. Να διδάσκονται τα παιδιά μας από την ιστορία». Τα παραπάνω τόνισε, με αφορμή την επέτειο της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μιλώντας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «Αθήνα 984» και την εκπομπή «ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» με τους δημοσιογράφους κ.κ. Απόστολο Χονδρόπουλο και Γιώργο Κατσίγιαννη.

Διακύβευμα των εκλογών η αυτοδυναμία της ΝΔ

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισήμανε ότι «είναι οι πρώτες εκλογές αυτές που θα έχουμε, πρώτα ο Θεός του χρόνου την άνοιξη, στις οποίες διακύβευμα θα είναι πρώτον αν θα έχουμε αυτοδυναμία και δεύτερον ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε εκλογές για να δούμε ποιο κόμμα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση -για το πρώτο δεν υπάρχει ερωτηματικό, αλλά αν θα μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι, αν θα αναγκαστούμε να οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές. Αλλά για το δεύτερο κόμμα, ποιο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, δεν υπάρχει νομίζω προηγούμενο στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα, γιατί οι πρώτες δημοσκοπήσεις με νωπές ακόμη τις ανακοινώσεις των νέων κομματικών σχηματισμών δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση μετά το κόμμα του κ. Τσίπρα και μετά το κόμμα της κ. Καρυστιανού».

Για κριτική Σαμαρά-Καραμανλή

Ο ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική που ασκούν στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, απάντησε ότι «ακούω πάντοτε με προσοχή τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών της παράταξης. Νομίζω, όμως, ότι εάν θέλει κανείς νηφάλια να αποτιμήσει τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια, θα δει ότι η κυβέρνηση αυτή αξιοποίησε πλήρως αυτό που λέμε “ήρεμα νερά” προκειμένου να διευρύνει τις συμμαχίες της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με τριμερείς συμφωνίες, κυρίως να επενδύσει καθοριστικά στην αποτρεπτική ικανότητα, στους εξοπλισμούς, έτσι ώστε η χώρα να έχει υπεροπλία στον αέρα και τη θάλασσα του Αιγαίου και αυτό προκαλεί εκνευρισμό στη γειτονική μας χώρα. Τα F16 ανανεώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν με αυτή την κυβέρνηση, οι Belharra και τα Rafale με αυτή την κυβέρνηση ήρθαν στη χώρα μας και αναμένουμε και τα F35 οσονούπω. Η ισχυρή αυτή αποτρεπτική παρουσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας έγινε ακόμη πιο αισθητή πρόσφατα με αφορμή την σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με τη μετάβαση αεροσκαφών και της φρεγάτας “Κίμων” στη Μεγαλόνησο, την Κύπρο, την εγκατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο και στη Βόρειο Ελλάδα. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε την αποτρεπτική ισχύ που έχει σήμερα. Αυτό πιστεύω ότι κάθε καλόπιστος, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης το αντιλαμβάνεται και πιστώνεται αυτό στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα βουτιά στο παρελθόν…

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ερωτηθείς για το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα υπογράμμισε ότι «το όνομα είναι μία μεγάλη βουτιά στο παρελθόν. Σε ένα παρελθόν εντάσεων, διχασμού, που θυμίζει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δεν ξέρω πώς θα τους προσφωνεί τους οπαδούς του; ΕΛΑΣίτισσες και ΕΛΑΣίτες, αύριο ο κ. Τσίπρας; Εκείνο, όμως, που επί της ουσίας έχει αξία να πούμε είναι ότι μπορεί να εμφανίζει ένα νέο περιτύλιγμα ο κ. Τσίπρας αλλά έχει το ίδιο περιεχόμενο. Με αφορμή το rebranding, τη λεγόμενη επανεκκίνηση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα, νομίζω είδαμε όλοι με τις δημόσιες τοποθετήσεις του ότι φαίνεται σαν να μη διδάχτηκε τίποτα. Ο ίδιος είπε ότι θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, αξίζει να ρισκάρει ο ελληνικός λαός για να δει αν έπιασαν τόπο τα “ακριβά δίδακτρα” που πληρώσαμε την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα ‘15–19, με το τρίτο μνημόνιο που στοίχισε στη χώρα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, και την συμφωνία των Πρεσπών, μια επώδυνη εθνικά συμφωνία που μας έμεινε κληρονομιά από την περίοδο της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα -για να μείνω στις 2 βασικές παρενέργειες που άφησε η διακυβέρνησή του».