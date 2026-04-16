Νέα ασφαλτόστρωση στην είσοδο του Τυρνάβου – Παρέμβαση σε κομβικό σημείο της πόλης

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα ασφαλτόστρωση σε ένα ιδιαίτερα κομβικό και πολυσύχναστο σημείο του Τυρνάβου, στη συμβολή των οδών Λαρίσης και Βενιζέλου, στην αρχή της εισόδου της πόλης, απέναντι από την Τούμπα.

Πρόκειται για παρέμβαση που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που υλοποιείται μέσω της ΔΕΥΑΤ, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης του οδικού δικτύου στις πόλεις του Δήμου και τις κοινότητες.

Το συγκεκριμένο σημείο παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα φθοράς, δημιουργώντας δυσκολίες στην καθημερινή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Με την παρέμβαση αυτή αποκαθίσταται η οδική επιφάνεια, βελτιώνεται ουσιαστικά η ασφάλεια και διευκολύνεται η κίνηση σε έναν από τους βασικούς άξονες εισόδου στον Τύρναβο.

Παράλληλα, η παρέμβαση συμβάλλει αισθητά και στην εικόνα της πόλης, καθώς πρόκειται για σημείο με αυξημένη διέλευση, που αποτελεί ουσιαστικά την «πρώτη εικόνα» για όσους εισέρχονται στον Τύρναβο.

Το σημείο των εργασιών επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Αρβανίτης και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Αποστόλης Σακελλάρης, τονίζοντας τη σημασία των παρεμβάσεων αυτών για την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημειώνεται ότι και αυτό το έργο εντάσσεται στον κύκλο ασφαλτοστρώσεων που υλοποιείται μέσω της ΔΕΥΑΤ, ως συνέχεια αντίστοιχων παρεμβάσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε βασικές οδικές αρτηρίες, όπως η οδός Σωτηρίου Ντάσιου και η οδός Ειρήνης, καθώς και σε άλλους σημαντικούς δρόμους στον Τύρναβο και τον Αμπελώνα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ενιαίου, αναβαθμισμένου οδικού δικτύου.

Παράλληλα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών στην οδό Λαρίσης στον Αμπελώνα, με τις πρώτες παρεμβάσεις να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες (φρεζάρισμα του οδοστρώματος), πριν την τελική ασφαλτόστρωση, σε ένα έργο που συγκαταλέγεται στα πλέον σημαντικά του τρέχοντος προγράμματος.