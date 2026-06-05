Νέα γραφεία αποκτά η Ένωση Αθλητικών Συλλόγων Στίβου ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας στη Λάρισα

Νέα έδρα για την Ένωση Αθλητικών Συλλόγων Στίβου Θεσσαλίας (ΣΕΓΑΣ) καλύπτοντας ένα αίτημα ανθρώπων του θεσσαλικού στίβου και ενισχύοντας τη διοικητική και οργανωτική της λειτουργία.

Τα νέα γραφεία της Ένωσης θα στεγάζονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης, στο τέρμα της οδού Καρδίτσης, έναν χώρο που βρίσκεται στον πυρήνα της αθλητικής δραστηριότητας της πόλης.

Όπως επισημαίνεται σε ανάρτηση της διοίκησης, η εξασφάλιση γραφείων αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ, με τις σχετικές επαφές και διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον πρόεδρο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, Χρήστος Μαϊμουλιώτης, τον οποίο η διοίκηση της ΕΑΣ ευχαριστεί δημόσια για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «με θετική σκέψη βοήθησε ουσιαστικά και όχι με λόγια, ώστε ο στίβος της Θεσσαλίας να αποκτήσει στέγη».

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους περιφερειακούς φορείς του ελληνικού στίβου, έχοντας υπό την ευθύνη της δεκάδες αθλητικά σωματεία από τη Θεσσαλία. Διαχρονικά έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού, στη διοργάνωση περιφερειακών και πανελλήνιων αγώνων, αλλά και στην ανάδειξη σημαντικών αθλητών και αθλητριών που στελέχωσαν τις εθνικές ομάδες.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr