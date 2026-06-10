Νέα διαμαρτυρία στο ΠΓΝΛ για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝΛ πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κεντρική Πύλη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ), εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του για τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό κατηγοριών εργαζομένων από το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ).

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα έχουν ήδη ενταχθεί και αναγνωριστεί ως δικαιούχοι των ΒΑΕ, εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται άνισα, παρότι εργάζονται κάτω από τις ίδιες ή και δυσμενέστερες συνθήκες. Η αναγνώριση των ΒΑΕ οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά στις πραγματικές συνθήκες εργασίας και στην έκθεση των εργαζομένων σε επαγγελματικούς κινδύνους και όχι στο εάν απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Οι εργαζόμενοι προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους σε απαιτητικά, επικίνδυνα και ανθυγιεινά εργασιακά περιβάλλοντα, με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλειά τους.

Το Σωματείο διεκδικεί:

• Την άμεση ένταξη στα ΒΑΕ όλων των ειδικοτήτων εργαζομένων που αντιστοιχούν σε ειδικότητες του ιδιωτικού τομέα οι οποίες ήδη υπάγονται στο καθεστώς των ΒΑΕ.

• Την κατάργηση κάθε διάκρισης μεταξύ εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

• Την αναγνώριση των πραγματικών συνθηκών εργασίας και των επαγγελματικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι.

• Την άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα αποκαταστήσει την αδικία και θα διασφαλίσει ίση μεταχείριση για όλους.

Καλούμε την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την καθολική ένταξη όλων των δικαιούχων εργαζομένων στα ΒΑΕ, αποκαθιστώντας μια διαχρονική αδικία που δεν μπορεί πλέον να παραμένει σε εκκρεμότητα. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Ίση εργασία – Ίσα δικαιώματα. ΒΑΕ για όλους όσους εργάζονται κάτω από τις ίδιες βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες”.