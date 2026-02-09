Νέα διοίκηση στη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας , που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 5 Φεβρουαρίου 2026.
Πιο συγκεκριμένα εξελέγησαν:
Ζαχαρίας Πιτσούλης – Πρόεδρος
Γιάννης Γκοντικούλης – Αντιπρόεδρος
Βασίλης Ζαφειρίου – Γραμματέας
Αναστάσιος Καρακούλιας – Ταμίας
Ελένη Γκισάκη – Ειδική γραμματέας- Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα δράσεων της λέσχης, ενώ συνεχίζονται τα μαθήματα φωτογραφίας κάθε Τρίτη 8-10 μμ στο Πνευματικό Κέντρο Ζιαζιά στη χαραυγή.
Την ημέρα των εκλογών κόπηκε η βασιλόπιτα του συλλόγου.