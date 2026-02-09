Νέα διοίκηση στη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας , που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα εξελέγησαν:

Ζαχαρίας Πιτσούλης – Πρόεδρος

Γιάννης Γκοντικούλης – Αντιπρόεδρος

Βασίλης Ζαφειρίου – Γραμματέας

Αναστάσιος Καρακούλιας – Ταμίας

Ελένη Γκισάκη – Ειδική γραμματέας- Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα δράσεων της λέσχης, ενώ συνεχίζονται τα μαθήματα φωτογραφίας κάθε Τρίτη 8-10 μμ στο Πνευματικό Κέντρο Ζιαζιά στη χαραυγή.

Την ημέρα των εκλογών κόπηκε η βασιλόπιτα του συλλόγου.